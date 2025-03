BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 13 maart

.Santero Therapeutics wil nog eens 10 miljoen euro ophalen, na een ontdekking die een doorbraak zou kunnen betekenen in de strijd tegen antibioticaresistentie. Bij zijn oprichting in 2021 investeerden private en publieke spelers ook al eens 10 miljoen in het biotechbedrijfje uit Charleroi. Maar nu heeft de spin-off van de ULB vers geld nodig om zijn beloftevol onderzoek naar een volgende fase te brengen. De liberale vakbond doet niét mee met de nationale staking van 31 maart, zo schrijft ACLVB in een open brief. Dat is opmerkelijk, want zo lijkt er een breuk te zitten in de gezamenlijke strijd van de drie grote vakbonden tegen de hervormingsplannen van de regering-De Wever. Toch benadrukt ACLVB dat ze hetzelfde doel heeft als haar christelijke en socialistische tegenhangers: de scherpe kanten van het regeerakkoord afvijlen. Bouwmaterialen als hout, staal en plastic kosten opnieuw evenveel als vóór de oorlog in Oekraïne. Dat zegt bouwfederatie Embuild. En ondanks de dreigende handelsoorlog tussen de VS en de EU, zouden de prijzen ook niet meteen stijgen. Modemerk Hugo Boss geeft een inkijk in z’n jaarcijfers, terwijl het Waalse Nyxoah voor beslissende weken staat. Meer uitleg daarover krijgen we in Z-Beurs van Thomas Stul van Belfius Asset Management.