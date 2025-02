BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 4 februari

.•Premier De Wever legt zijn regeringsverklaring af in de Kamer. Hij benadrukte dat zijn regering zal focussen op hervormingen en besparingen, zonder belastingverhogingen. Integendeel: werkenden krijgen een lastenverlaging van 1,5 miljard euro. Tegelijkertijd moeten de sterkste schouders een eerlijke bijdrage leveren, en wordt fiscale en sociale fraude strenger aangepakt. Met Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck maken we in de studio een analyse van de regeringsverklaring. De nieuwe regering belooft een wettelijk kader voor vergoedingen bij grote natuurrampen. De verzekeringssector reageert tevreden. China beet vanochtend van zich af meteen na het ingaan van nieuwe Amerikaanse importtarieven op zijn goederen. Het voert op zijn beurt invoerheffingen van tien of vijftien procent in op enkele producten uit de VS, stelt exportbeperkingen in voor zeldzame metalen die cruciaal zijn voor Amerika’s hightech en neemt ook enkele Amerikaanse bedrijven in het vizier waaronder Google. Daarmee gaat de handelsoorlog tussen de twee machtsblokken een nieuwe fase in. Sam Altman, de topman van OpenAI is zijn wereldwijde zakenreis gestart in Azië. In Japan richt hij samen met investeringsgroep Softbank een joint-venture op. Die gaat 1.000 mensen aanwerven om een nieuwe toepassing van OpenAI te verkopen aan de grote Japanse bedrijven. In Zuid-Korea weet Altman dan weer een deal te sluiten met Kakao, het grootste sociale mediaplatform van het land. OpenAI zal het verrijken met nieuwe toepassingen. De start-up Emma Legal haalt 1,6 miljoen euro op om bedrijfsovernames te helpen automatiseren met behulp van AI. In het beursgesprek met Danny Reweghs: Infineon: betere resultaten en vooruitzichten, Vodafone: tegenvallende cijfers in Duitsland en Xior: schuldgraad zakt onder 50 procent