BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 18 maart

Het Duitse parlement stemt in met een versoepeling van de schuldenrem voor miljardeninvesteringen in defensie en infrastructuur. We praten hierover in de studio met macro-econoom bij Econopolis Jeroen Kerstens. Rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht heeft 1 op de 2 volwassenen verhoogde concentraties PFAS in het bloed. Oud-asbestproducent Eternit weigert extra financiële bijdragen te leveren voor de sanering van de asbestvervuiling in Vlaanderen. Dat werd duidelijk tijdens een hoorzitting van de Vlaamse commissie Leefmilieu. In de land- en tuinbouw is nog veel asbest te vinden. Heel wat golfplaten daken van stallen bevatten de gevaarlijke vezels. Afvalstoffen-maatschappij Ovam roept de boeren en tuinders daarom nog eens op een aanvraag in te dienen om hun asbestdaken te laten ophalen. Modulaire woningen kunnen de wachtlijsten voor sociale huisvesting helpen inkorten. De bij ons erg populaire Duitse webshop Zalando heeft zijn prijsaanduidigen aangepast, onder druk van de Belgische Economische Inspectie. Die opende een onderzoek na een reeks klachten. Een kind opvoeden kost bijna evenveel als een huis. Verzekeraar AG Insurance becijferde, samen met de Gezinsbond, dat de kosten voor een eerste kind oplopen tot maar liefst 264.000 euro tegen de 25e verjaardag. Beursgesprek: Audi kondigde deze ochtend aan 7500 banen te schrappen de komende jaren om zijn tanende concurrentiepositie te versterken. Maar het Chinese BYD gaat het dan weer voor de wind. Ze komen met een revolutionaire innovatie op de markt. En Google-moeder Alphabet finaliseerde zijn grootste overnamedeal sinds zijn bestaan. Danny Reweghs vertelt er ons meer over.