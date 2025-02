BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 18 februari

Een Belgisch consortium start de bouw van een fabriek voor groene waterstof in Zeebrugge. De fabriek moet over ruim anderhalf jaar waterstof produceren aan competitieve prijzen. TotalEnergies gaat dan weer groene waterstof uit Nederland halen, om zijn olieraffinaderijen in Antwerpen en Zeeland te vergroenen. Het Prinses Elisabeth-eiland is niét te duur. De technische keuzes die hoogspanningsnetbeheerder Elia maakte en de kostenramingen daarvoor, zijn marktconform volgens KPMG. De Belgische energiecoöperaties dingen mee naar een concessie in de Prinses Elisabethzone. Zodat burgers kunnen participeren in offshore wind. SeaCoop gaat daarvoor extra geld ophalen, zegt bestuurder Tom Willems in onze studio. Modeketen E5 en ontwerpster Murielle Scherre pakken uit met een collectie gerecycleerde jeans. Ze willen bewijzen dat circulaire mode rendabel is. Het Finse voedingsbedrijf Paulig, met een fabriek in Roeselare, heeft het afgelopen jaar een recordomzet gerealiseerd. De Vlaamse regering werkt een actieplan uit om de industrie in ademnood te helpen, onder de naam “Vlaamse Versnelling”. Meer Europese samenwerking en integratie is de oplossing voor de afzwakkende Europese concurrentiekracht, zegt ex-ECB-voorzitter Mario Draghi. Eén van de grote gangmakers van de Europese interne markt, de Nederlander Frits Bolkestein, is overleden. / Z-Beurs met Danny Reweghs van Trends Beleggen over de resultaten van Greenyard en BHP Billiton.