BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 11 maart

De Duitse gasproducent Messer investeert 60 miljoen in een nieuwe installatie in Gent. En dus niet in China, waar de installatie nochtans 15 miljoen euro goedkoper zou zijn. De beursgenoteerde Nederlandse chipmachinefabrikant ASML en het Vlaamse onderzoekscentrum imec hebben hun samenwerking verlengd voor de komende 5 jaar. De populaire identificatieapp Itsme heeft vorig jaar een opmerkelijke groei doorgemaakt. CEO Stephanie De Bruyne komt de cijfers toelichten in onze studio. Nog nooit is nieuwe technologie zo snel geadopteerd in Vlaanderen als A.I., zo blijkt uit de nieuwste Digimeter. Veel jongeren betàlen zelfs voor het gebruik van een chatbot. Uit de Digimeter blijkt ook dat Vlamingen voor het eerst meer online televisie kijken dan live televisie, dat het gebruik van sociale media licht daalt ten voordele van chat-apps, en dat ons dagelijks smartphone-gebruik niet meer stijgt. Burgemeester Thomas Dermine biedt de voormalige Caterpillar-site in Gosselies aan voor defensiebedrijven, om bijvoorbeeld pantservoertuigen te maken. Bij BNP Paribas Fortis dreigt voor het eerst sinds lang weer een staking, vanwege het outsourcen van personeel naar Accenture. De Amerikaanse president Trump haalde het schuchter beursherstel helemaal onderuit door onverwacht de importheffingen op Canadees staal en aluminium te verdubbelen. / Z-Beurs met Erik Joly over de verrassend goede cijfers van Volkswagen en de sombere vooruitzichten van de Amerikaanse retailer Kohl’s, die de impact vreest van Trumps handelsoorlogen.