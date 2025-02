BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 11 februari

Het aandeel van Barco heeft zijn sterkste stijging sinds 2020 gemaakt. Het Kortrijkse beeldtechnologiebedrijf wordt beloond voor beter dan verwachte resultaten en een orderboek op recordniveau, ondanks uitdagende marktomstandigheden. Is dit nu het begin van een echte ommekeer voor het bedrijf? Artificiële intelligentie dan. Een consortium van investeerders rond Elon Musk lanceert een overnamebod van bijna 100 miljard dollar op de stichting boven OpenAI. En op de AI-top in Parijs kondigt Europa aan dat het 200 miljard euro wil vrijmaken voor investeringen in artificiële intelligentie. Zal dat volstaan om de koplopers in de race nog in te halen? Want de voorsprong die de VS en China hebben is groot. We bespreken het in de studio met Jorge De Corte, oprichter van ReBatch, dat AI-oplossingen aanbiedt aan organisaties en bedrijven. In Z-Beurs bekijkt analist Erik Joly de goudprijs, die een nieuw record aantikt. Een teken dat er toch wel onrust heerst op de financiële markten.