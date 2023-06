BEKIJK – Z-Nieuws 20/06/23: Megadeal voor SD Worx

Een megadeal: de grote Britse durfkapitalist CVC doet een kapitaalinjectie in SD Worx en wordt minderheidsaandeelhouder van het hr-dienstenbedrijf. In de studio spreken we met SD Worx-voorzitter Filip Dierckx. Nooit voorheen vonden schoolverlaters zo snel een job. Van de 70.000 afgestuurden is na een jaar 95 procent aan het werk. De Europese milieuministers hebben met een nipte meerderheid een akkoord gesloten over de omstreden natuurherstelwet. De Belgische start-up CBX Medical krijgt een half miljoen euro voor onderzoek naar een cannabismedicijn. Chemiebedrijf Lanxess jaagt met een winstwaarschuwing een schokgolf door de Europese chemiesector. Erik Joly legt in de studio uit wat er aan de hand is.