Colruyt stelt z’n nieuwe topman voor: Stefan Goethaert. Jef Colruyt neemt afscheid in geheel eigen stijl. Greenyard houdt goed stand in volle inflatiegolf. En nu de schulden onder controle zijn, zitten er weer overnames in. En Trends pakt uit met een opvallende cover: er komen moeilijke beursjaren aan. In het beursgesprek hebben we het over de forse koerssprong bij Colruyt, komen we ook nog terug op Greenyard en horen we een zucht van opluchting bij de aandeelhouders van Recticel.