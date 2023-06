BEKIJK – Z-Nieuws 08/06/23: Beerens pompt 100 miljoen euro in herbestemming oude Opel-fabriek in Antwerpen

Auto-ondernemer Beerens blaast de oude Opel-fabriek in Antwerpen nieuw leven in. Hij opent er een gigantische showroom voor tweedehandswagens, maar biedt er ook diensten aan voor autodealers, importeurs en automakers. De investering loopt op tot 100 miljoen. Orange Belgium stelt zijn strategische ambities voor nu de deal met het Waalse VOO afgerond is. De economie in de eurozone zit wel degelijk in een recessie, blijkt uit de herziene groeicijfers. Al is het eerder een recessietje. In april is het geld dat Belgen op spaarboekjes zetten, opnieuw gedaald. Het zou er kunnen op wijzen dat ze hun geld elders beleggen omdat spaarboekjes niks opbrengen. In Blankenberge bouwt Marc Coucke de revuetempel Het Witte Paard uit tot een heuse entertainmentfabriek. In Z-Beurs bekijken we hoe de Europese beurzen reageren op de recessie in de eurozone. En de Zwitserse farmaceut Novartis gaat zijn dochter Sandoz afsplitsen.