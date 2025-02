Het welzijn van de Belgische bevolking stond in 2023 op het laagste peil sinds 2005, blijkt uit een rapport van het Federaal Planbureau (FPB). Jean-Maurice Frère, expert duurzame ontwikkeling van het Federaal Planbureau, brengt meer duiding over het rapport in onze studio. ‘Een trendbreuk is noodzakelijk om het tijd te keren’.