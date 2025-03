BEKIJK – Waarom we meer over geld moeten praten op de werkvloer: studiogesprek met Els Lagrou (Dagelijks Geld)

Bijna de helft van de jongeren zegt weinig of geen financiële kennis te hebben, blijkt uit een onderzoek van de financiële regulator FSMA. In het kader van dat onderzoek vindt van maandag 17 tot en met 23 maart 2025 de tiende editie van ‘De Week van het Geld‘ plaats, waarbij de financiële educatie bij de jeugd centraal staat. De financiële geletterdheid ontbreekt evenwel ook vaak bij volwassenen, en daarin kan de werkgever een belangrijke rol spelen. Financieel expert Els Lagrou, mede-oprichter van ‘Dagelijks Geld’, pleit voor meer financiële educatie op de werkvloer. Ze legt in onze studio uit waarom we meer over geld moeten praten.