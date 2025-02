We staan er niet altijd bij stil, maar bijvoorbeeld kinderopvang of bejaardenzorg wordt heel vaak georganiseerd door de gemeente. Lokale besturen spelen op die manier een sleutelrol in de zorg. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten kaart dit aan tijdens ‘Expeditie Zorg’. Die actieweek moet ook de aandacht vestigen op wat er nodig is om die zorg georganiseerd te krijgen.