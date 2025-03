Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie heeft samen met de VUB een bio-incubator geopend in Brussel. Het had er met andere partners al twee in Gent en vijf in Leuven, maar onze hoofdstad ontbrak nog. Terwijl daar toch aan de VUB baanbrekend onderzoek verricht is, dat leidde tot een aantal Vlaamse biotechparels zoals Ablynx. De nieuwe Brusselse bio-incubator, die onderdak moet bieden aan startende biotechbedrijfjes, is 2.000 vierkante meter groot en ligt midden in de universiteitscampus.