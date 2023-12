De toplonen in ons land zijn vorig jaar gestegen. Toch het mediaanloon van de CEO’s uit de BEL 20. Dat lag op 2,7 miljoen, 10% hoger dan het jaar voordien. Zo blijkt uit onderzoek van Vlerick Business School. Het onderzoek toont ook dat bij ons veel minder bedrijven de bonus van de CEO linken aan duurzaamheid en diversiteit dan in andere Europese landen. Op dat vlak hinken we echt achterop.