Boplan is gekend voor z’n opvallende kunststof stootbeveiliging in wielerwedstrijden. Maar het maakt vooral stootbanden en vangrails voor de industrie. Het bedrijf uit het West-Vlaamse Moorsele neemt zijn Franse leverancier Celtiplast over. Daardoor krijgt het de hele keten in handen, van het smelten van de kunststofkorrels tot de installatie bij de klant. De overname bevordert niet alleen de marges, maar ook innovatie.