Regeldrift en administratieve overlast. Al jaren zijn ze een ergernis van ondernemers. De Vlaamse regering beloofde in de regeringsverklaring al om er wat aan te doen en nu heeft ze in de ministerraad een plan van aanpak in de steigers gezet. Ná die ministerraad kreeg ze al meteen 25 suggesties aangereikt van een 20-tal sector- en werkgeversorganisaties die zich de Wetwatchers noemen.