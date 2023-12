De Vlaamse overheid heeft samen met 7 bedrijven een databedrijf opgericht. “Flanders Technology and Innovation”, heet het. Het wordt een platform waar databanken van tal van bedrijven worden samengebracht. De uitwisseling van data en van expertise over sectoren heen moet leiden tot nieuwe technologische innovaties, die ons het leven makkelijker moeten maken of moeten helpen om maatschappelijke problemen aan te pakken.