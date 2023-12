BEKIJK – VBO confronteert partijvoorzitters en ondernemers in verkiezingsdebatten: Bart De Wever bijt de spits af

Werkgeversorganisatie VBO voert op Kanaal Z een reeks debatten met partijvoorzitters, zowel van Vlaamse als Franstalige partijen. En in confrontatie met bedrijfsleiders. Het doel is de bedrijfswereld te laten kennismaken met de verschillende partijprogramma’s over belangrijke sociaal-economische thema’s. Daar wordt telkens bijna een uur voor uitgetrokken. Het eerste debat, met Bart De Wever van N-VA, wordt op 4 december uitgezonden.