De christelijke en socialistische vakbond zijn in Gent een rechtszaak begonnen tegen Delhaize, omdat die hun stakingsrecht zou hebben geschonden. Via een eenzijdig verzoekschrift had de supermarktketen aan de rechter gevraagd blokkades voor winkels op te heffen. Politie en deurwaarders kwamen tussenbeide om stakersposten op te breken. Onterecht of niet, daarover zal de rechter oordelen.