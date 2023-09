BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 27/09/23

De Delhaize-directie drukt zijn eigen sociale voorstellen door bij de verzelfstandiging van zijn supermarkten. Ook al vinden de vakbonden die ontoereikend. Zij zijn dan ook misnoegd. Honderden werknemers in de Antwerpse chemie zijn economisch werkloos. Wat scheelt er precies? In de studio zit Yves Verschueren van sectorfederatie Essenscia. We kijken ook naar de Verenigde Staten. Daar spant de concurrentiewaakhond een rechtzaak aan tegen e-commercereus Amazon omdat die zijn marktmacht zou misbruiken. De big tech houdt gespannen de adem in. In Z-Beurs gaat analist Tom Simonts dieper in op het Amazon-verhaal. Hij houdt ook de resultaten van modeketen H&M tegen het licht en zoekt een verklaring voor de stevige uitschuiver van enkele Nederlandse verzekeraars.