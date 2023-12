BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 13/12/23

.De klimaattop van Dubai was er een – hoe kan het anders – met verlengingen. Maar uiteindelijk is er toch een slottekst. Zo’n 200 landen zijn het erover eens dat ze weg moeten van fossiele brandstoffen. Is de COP28 een historische klimaattop? Of zijn er nog te veel losse eindjes? We vragen het aan klimaatwetenschapper Valerie Trouet. De baas van het Belgische Klimaatcentrum zit bij ons in de studio. Na ruim anderhalf jaar onderhandelen, hebben de regering en het Franse Engie hun nucleaire deal ondertekend. Energiebedrijf EnergieVision rolt bij doe-het-zelfketen Hubo snellaadpalen uit voor elektrische auto’s. Palen waar je voor je stroom een laagsteprijsgarantie krijgt. Waar hebben we dat woord nog gehoord? We komen ook terug op de saga rond de concessie voor de kranten- en tijdschriftenbedeling. Die verdwijnt en wordt de komende jaren vervangen door fiscale steun aan uitgevers die hun bladen ook in dunbevolkte gebieden verdelen. Geen slechte regeling, vindt magazine-uitgever Roularta, die blij is dat de concessie op de schop gaat. In Z-Beurs is collega Jef Poortmans te gast. Hij heeft het over de kapitaalverhoging bij Xior, de specialist in studentenhuisvesting. En hij gaat na waarom farmareus Pfizer een pandoering krijgt.