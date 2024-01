BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 10/01/24

.Lieve Mostrey, de CEO van Euroclear, is de Manager van het Jaar. Als topvrouw van de effectenreus waakt ze over een groot deel van de financiële transacties in de wereld. We praten met haar net na de uitreiking van de trofee in Brussels Expo. Minder goed gaat het met de baas van Boeing. Hij geeft toe dat zijn bedrijf in de fout is gegaan in het paneelincident met een Boeing 737 MAX 9. Pierre Wunsch wordt dan toch herbenoemd tot gouverneur van de Nationale Bank. Het kernkabinet is het daarover eens geraakt. Vier op de tien werknemers gebruiken de fiets om minstens een deel van hun woon-werkverkeer af te leggen. Dat blijkt uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van HR-dienstverlener Acerta. We gaan ook naar de CES-techbeurs in Las Vegas, waar VinFast een elektrische pick-uptruck voorstelt. ’t Past in het expansieplan van de Vietnamese autobouwer. En nog op CES pakt de cosmeticasector uit met AI. Beauty tech, als het ware. In Z-Beurs bekijkt Tom Simonts de kwartaalcijfers van de Taiwanese chipproducent TSMC. En verzekeraar NN sluit een niet al te fraai hoofdstuk over woekerpolissen af met een schikking.