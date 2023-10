BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 04/10/23

De langetermijnrentes stijgen naar een recordhoogte. Op de obligatiemarkten houdt de verkoop in schijfjes aan. Wat is er aan de hand? Het gaat razensnel met artificiële intelligentie. Onze collega’s van Trends onderzochten welke impact AI heeft op onze banen en lonen. Stijn Fockedey geeft meer uitleg in de studio. Europa dekt voor miljoenen aan kredieten voor kmo’s die willen vergroenen. Het Europees Investeringsfonds en ING België hebben een garantieovereenkomst ondertekend. Morgen stemt het Europees parlement dan weer over de invoering van een standaard voor groene obligaties. IJsblokkenfabrikant Icefactory Europe, de marktleider in de productie van ijsblokjes in de Benelux, is verhuisd naar de voormalige site van IJsboerke in Beerse. We gingen kijken in de fabriek. In Z-Beurs heeft analist Tom Simonts het over vastgoed, luchtvaart en farma. Cofinimmo, SAS en Sandoz zijn de onderwerpen.