BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 30/06/23

Foodmaker zet z’n Europese veroveringstocht verder. Het gaat z’n bio-maaltijden nu ook verkopen in Duitse supermarkten. Muziekfestival Paradise City drijft z’n duurzaamheidsdoelen steeds hoger op en wil daarmee het verschil maken. Snelle winst is mogelijk in de isolatie van ons woningpark, als we het grootschalig aanpakken. Een Vlaamse investeerder laat Waalse scheepswerven herleven, onder de naam ‘Batia Mosa’. Apple ziet z’n beurswaarde opnieuw pieken boven de 3.000 miljard dollar. Dit is geen “berenmarkt”-rally aldus beursgast Philippe Gijsels in een terugblik op de eerste jaarhelft van 2023. Hij signaleert ook de kansen in de tweede jaarhelft.