BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 29/09/23

De Vlaamse regering en netbeheerder Elia raken het eens over een ruimere compensatie voor gedupeerden van de toekomstige hoogspanningslijn Ventilus. Bij ons in de studio zit Bart Dochy, de burgemeester van het West-Vlaamse Ledegem. De inflatie in de eurozone is in september meer gedaald dan verwacht. Wat betekent dit voor het rentebeleid van de ECB? Analist Philippe Gijsels gaat er dieper op in. Digitale facturatie tussen ondernemingen wordt vanaf 2026 verplicht. De federale ministerraad heeft daarover een akkoord. ’t Moet de overheid toelaten de btw te innen ze nu misloopt. En Kazachstan is bereid om meer olie naar Duitsland te pompen. Dat gebeurt via de Droezjba- of Vriendschapspijpleiding, die nog door de Russen is aangelegd. En nee, zegt Kazachstan, de olie die wij aan de Duitsers willen leveren, is geen Russische olie…