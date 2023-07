BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 28 juli

De terugval van de Europese industrie remt onze economie steeds sterker af, er dreigt zelfs blijvende schade. Hitte, droogte en vuur wegen op de Zuid-Europese landbouw, maar van ‘heatflation’ is nog geen sprake. En Antwerp Space gaat z’n communicatietechnologie inzetten om exoplaneten te bestuderen vanuit de ruimte. Op de financiële markten is met aandacht geluisterd naar de Amerikaanse, Europese en Japanse centrale bankiers. Tegelijk rollen de bedrijfsresultaten over de eerste jaarhelft volop binnen. Onze beursanlist Philippe Gijsels trekt er de nuttige lessen uit.