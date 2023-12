BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 22 december

De maaltijdkoeriers van Deliveroo zijn werknemers, geen zelfstandigen. Dat oordeelt het Brusselse arbeidshof. Een arrest met verstrekkende gevolgen. We hebben Tom Peeters van de socialistische vakbond in de studio. Meer dan 1,3 miljoen werknemers in de privésector zullen in januari 2024 hun loon zien stijgen dankzij de automatische loonindexering. Voor ruim een half miljoen bedienden gaat het om een indexering met bijna anderhalf procent. Een groot verschil met januari dit jaar. Het West-Vlaamse tapijtenbedrijf Demuynck pakt uit met een tapijt dat volledig recycleerbaar is. Het wordt gelast met geluidsgolven. Hoe dat de recyclage vergemakkelijkt, ziet u in de reportage. In en rond de Nekkerhal in Mechelen wordt alles in gereedheid gebracht voor Jumping Mechelen. Heel wat Belgische bedrijven werken mee aan het event. Zij staan aan de wereldtop van de paardenbranche, zo blijkt. Onze beursgast Philippe Gijsels heeft interessant beursnieuws gesprokkeld, ondanks de kabbelende handel. Hij heeft het over Amerikaanse inflatie en banen, de scheepvaartproblemen in de Rode Zee en over Aziatische gamers.