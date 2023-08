BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 11/08/23

Nooit voorheen was de wereldwijde vraag naar olie zo hoog: 103 miljoen vaten per dag, een historisch record. Dit weekend viert de holebi-gemeenschap feest in Antwerpen, met als hoogtepunt de Antwerp Pride Parade. Meer en meer bedrijven doen ook mee aan die optocht. Lotus Bakeries haalt met een halfjaaromzet van een half miljard euro een nieuwe mijlpaal. In het Verenigd Koninkrijk is de economie in het tweede kwartaal onverwacht gegroeid. De Belgische internationale transportbedrijven krijgen zware klappen, door de Duitse recessie én onze loonindexering. Voor het eerst in bijna 50 jaar heeft Rusland een raket naar de Maan gelanceerd. Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis) blikt met Francesca Vanthielen terug en vooruit op de internationale markten.