BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 08/12/23

De aandeelhouders keuren de splitsing van Solvay en de bonus voor CEO Kadri goed. Vanaf maandag noteert het nieuwe Syensqo op de beurs.De Amerikaanse arbeidsmarkt trekt opnieuw aan, en nog steviger dan verwacht, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente hoog moet houden. En dat terwijl de markten al volop speculeren op een renteknip volgend jaar. Vraag is of de westerse centrale banken erin geslaagd zijn de rug van de inflatie te breken, zonder ons in een recessie te zullen duwen. Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België presenteerde vandaag zijn economische vooruitzichten en is onze studiogast. Baldur’s Gate 3 van de Gentse gamestudio Larian wint maar liefst 6 prijzen in Los Angeles, waaronder die van “Game van het Jaar”! Mondelez investeert 40 miljoen euro in de modernisering van z’n koekjesfabriek in Herentals, in de Antwerpse Kempen. In ruil verliest het wel de productie van Milka-paaseitjes. Premier De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Lahbib hebben de prioriteiten van het Belgisch EU-voorzitterschap voorgesteld. De Spaanse vicepremier en minister van Economie Nadia Calviño wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Investeringsbank. Ze haalt het van eurocommissaris Margrethe Verstager. McDonald’s heeft stiekem een koffieketen gelanceerd met de naam CosMc’s. Het concept wordt getest op 10 plaatsen in de V.S. / Z-Beurs met Philippe Gijsels over de impact van het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport en de “carry trades” in de Japanse yen.