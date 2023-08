BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 28 augustus

Digi Belgium, de vierde mobiele operator in ons land, gaat het mobiele netwerk van Proximus gebruiken en neemt ook antennesites over. Onze beursanalist, Danny Reweghs, bekijkt wat de impact daarvan is op de aandelen van Proximus en concurrent Orange. Naast telecom heeft hij nog een sterk verhaal over … oordoppen! Er is al voor bijna 9 miljard euro opgehaald met de nieuwe staatsbon op één jaar. De Van Peteghem-bon doet het dus nu al beter dan de Leterme-bons, die in 2011 meer dan 5,7 miljard euro opbrachten. Het succes van de nieuwe staatsbon in ons land is ook de Nederlanders niet ontgaan, zo blijkt. De Belgische kmo Hydroko wint een Europese prijs voor zijn revolutionaire oplossing voor duurzaam drinkwaterbeheer: een combinatie van geavanceerde kraantechnologie en slimme watermeters. Er zit een heel China-blok in Z-Nieuws: de Amerikaanse minister van Handel Raimondo is in Peking om de handelrelatie tussen de VS en China te verbeteren. De Chinese overheid probeert de kleine beleggers opnieuw naar de beurs te lokken door de beurstaks te halveren. En hoe doet vastgoed het ondertussen in China? Evergrande keldert na zijn handelshervatting; sectorgenoot Country Garden weet zijn aandeel te herstellen.