BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 13/11/23

De V.S. hebben nog maar zo’n 100 uren om te vermijden dat ze op hun schuldenplafond botsen. Anders gaan vrijdag middernacht alle overheidsdiensten dicht. Mike Johnson, de nieuwe Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, stelt een compromis voor zonder direct drastische bezuinigingen. Wat dat plan precies inhoudt en hoe groot zijn slaagkans is, legt Frank Vranken uit, hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder Edmond de Rotschild. Amper 14 procent van de Amerikaanse kiezers vindt dat hij of zij er financieel op vooruit gegaan is onder president Biden: de hoge inflatie bemoeilijk zijn herverkiezing. Jongeren vinden dat de school hen slecht voorbereidt op een job. En ze vinden verloning op basis van anciënniteit best oké. Twee van de verrassende uitkomsten uit de “Bridging the Future”-enquête van het VBO en AG Insurance. In Australië lagen 4 havens het hele weekend lam door een cyberaanval op de containerterminals van DP World. Netbeheerder Elia gaat de natuur mee betrekken in het ontwerp van het Prinses Elisabetheiland. Dat is het toekomstige energie-eiland in de Belgische Noordzee. Zeven maatregelen moeten de impact op het zeeleven verminderen en de biodiversiteit errond zelfs versterken. Een politieke come-back die monden doet openvallen: in het Verenigd Koninkrijk is David Cameron de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken! Een miljonairstaks: ’t is een aanlokkelijk idee, maar moeilijk te realiseren, waarschuwen het Planbureau en de ULB in een nieuwe studie. / Z-Beurs met Ilse De Witte van Trends met maar 1 onderwerp: de analistendag bij Solvay. De aandeelhouders kregen vandaag toelichting bij de nakende splitsing van het chemiebedrijf. Op 8 december moeten ze daarover stemmen.