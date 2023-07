BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 10/07/23

De federale regering is het eens over de pensioenhervorming. We houden het akkoord tegen het licht en peilen naar reacties. De ontslagnemende Nederlandse premier Rutte verlaat de politiek. Erik Joly, hoofdeconoom bij ABN Amro België, bekijkt bij ons in de studio welke economische erfenis Rutte achterlaat. De Limburgse investeringsmaatschappij LRM investeert volop in de verduurzaming van al haar sites en begint met 31 laadpalen in vakantiepark Terhills. In de Verenigde Staten is er dan weer controverse ontstaan over Prime, een energiedrank van de bekende YouTubers Logan Paul en KSI. In Z-Beurs heeft Erik Joly het over de tienjarige rente. Die flirt in ons land met recordniveaus. En hij bekijkt een aantal macro-indicatoren over China. Moeten beleggers zich zorgen maken of niet?