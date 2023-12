BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 04/12/23

Werkgeversorganisatie VBO wil de automatische loonindexering vervangen door vrije loononderhandelingen. Dat is één van haar wensen voor de verkiezingen. Het VBO legt niet alleen z’n eisenbundel neer, de werkgeversorganisatie voert op Kanaal Z ook een reeks uitgebreide verkiezingsdebatten met partijvoorzitters en ondernemers. De eerste aflevering, met Bart De Wever van N-VA, wordt vandaag uitgezonden. De voedingsindustrie waarschuwt dat de prijzen voor bewerkte voeding nog niet meteen gaan dalen, ook al zakt de algemene inflatie. Sommige grondstoffen en vooral verpakkingen blijven duur, en daarnaast zijn er de hoge kosten in ons land. Spotify gaat opnieuw zwaar snijden in z’n personeelskosten. Zo’n 1.500 werknemers of 17% van het personeel verliest z’n job. Asbestproducent Eternit heeft een opzettelijke fout gemaakt, zo luidt het oordeel van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Daarmee geeft ze Eric Jonckheere gelijk, de voorzitter van de vereniging van asbestslachtoffers in ons land. Die uitspraak kan ook andere slachtoffers helpen in hun strijd tegen asbestproducenten zoals Eternit. Nadat Elia jaren geleden al een deel van het Duitse net kocht, zet het nu z’n eerste stappen op de Amerikaanse markt. De hoogspanningsnetbeheerder koopt ruim een derde van energyRe Giga Projects. De goudprijs is bij de start van de week meteen boven de 2.100 dollar geschoten. Z’n hoogste koers ooit. En de bitcoin bereikt de 42.000 dollar. / Z-Beurs met Danny Reweghs over farma: UCB heeft een belangrijke toelating beet in Europa. Mithra vindt dan weer een commerciële partner om de Chinese markt te bewerken. En het Zwitserse farmabedrijf Roche telt 3,1 miljard dollar neer om het Amerikaanse biotechbedrijf Carmot Therapeutics over te nemen. Dat heeft enkele beloftevolle producten in de bestrijding van obesitas in ontwikkeling.