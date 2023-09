BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 04/09/23

De staatsbon klokt af op 21,9 miljard euro. Er zijn weinig marketingcampagnes die zo’n succes kunnen voorleggen, vindt Fons Van Dyck van ThinkBBDO. Al is er ook kritiek op de economische impact van de kapitaaloperatie. We leggen die voor aan Jean Deboutte, de topman van het Agentschap van de Schuld. Hij zit bij ons in de studio. Bij de politieke rentrée roepen de werkgevers Vlaanderen op alle zeilen bij te zetten om de industrie hier te houden. Daar is onder meer een juridisch robuust vergunningenkader voor nodig. Het stikstofdecreet moet dan ook zo snel mogelijk goedgekeurd worden, zegt Voka-voorzitter Rudy Provoost. De verzelfstandiging van de 128 Delhaize-winkels gaat voort: voor een kwart is er ondertussen een zelfstandige overnemer. De timing van de aankondiging van het nieuws is redelijk ongelukkig: net deze week is er een nieuw bemiddelingsgesprek met de vakbonden gepland, op initiatief van minister van Werk Dermagne. In Z-Beurs hebben we het over verhuurplatform Airbnb, dat naar de S&P500 promoveert. Een kritisch analistenrapport van Morgan Stanley weegt dan weer op WDP en Cofinimmo.