BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 03/07/23

De Vlaamse regering trekt voortaan elk jaar 130 miljoen euro uit om mensen met een arbeidsbeperking in de reguliere economie in te schakelen via premies en ondersteuning. Individueel maatwerk, heet het systeem. Telenet en Fluvius beginnen via het nieuw opgerichte infrastructuurbedrijf Wyre met de uitrol van hun glasvezelnetwerk. De ambities zijn niet min: dit jaar wil Wyre al 100.000 woningen aansluitbaar maken. In Hollywood is een acteursstaking afwend, tenminste voor even. Ook in de hotelsector in Los Angeles rommelt het bij het personeel. Benoît van den Hove luidt de beursbel als nieuwe CEO van Euronext Brussel. Hij volgt Vincent Van Dessel op. Op Wall Street wordt autobouwer Tesla beloond voor zijn sterke verkoopcijfers, ziet onze beursman, Danny Reweghs. De Britse farmareus AstraZeneca krijgt dan weer een tik na twijfelachtige onderzoeksresultaten voor een potentieel longkankermedicijn.