BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 02/10/23

Dit jaar gingen er al 12 procent méér bouwbedrijven over de kop dan in de eerste 9 maanden van vorig jaar, zo berekende Trends Business Information. Het is duidelijk crisis in de woningbouwsector, erkent ook sectororganisatie Embuild. Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie, de federatie van kleinere aannemers, geeft toelichting in onze studio. Volgens Trends Business Information zijn er ook opvallend meer faillissementen bij kappers en bakkers. Als de groothandelaars van geneesmiddelen niet gauw een indexering krijgen van de overheid, vrezen ze voor tekorten aan bepaalde medicijnen. Hun vergoeding voor transport en opslag wordt namelijk niet geïndexeerd. Vlaams minister van Welzijn Crevits wil dat de rusthuisprijzen de gezondheidsindex volgen in plaats van de consumptieprijsindex. Maar een maximumfactuur, zoals Okra vraagt, wijst de minister af. Dit jaar hebben oplichters al voor bijna 11 miljoen euro buitgemaakt via valse online beleggingsplatformen. Met een campagne probeert beurswaakhond FSMA daarom te waarschuwen voor dit soort fraude. Delhaize maakt een derde reeks van 19 supermarkten bekend waarvoor het een overnemer gevonden heeft. Alpro schakelt elektrische stoomketels in op dagen met veel wind of zon, om gas te besparen. Een project van bijna 10 miljoen euro samen met coöperatie Beauvent. / Z-Beurs met Ilse De Witte van Trends over de Franse maaltijdchequebedrijven Edenred en Sodexo, die een stevige klap krijgen omdat de regering hun vergoedingen wil limiteren. En Biotalys vervangt z’n CEO nu de commercialisering van z’n gewasbeschermingsmiddel in de V.S. maar niet van de grond komt.