BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 27 juli

De ECB remt de economie verder af met een nieuwe renteverhoging. En Lagarde wil mogelijk nóg verder gaan. Onderzoekers van de VUB ontwikkelen technologie om elektrische wagens veel sneller te laden. En Francorchamps wil de bezoekers van de Grand Prix Formule 1 veel méér bieden dan ronkende motoren. Het circuit moet mee met de trend van “totaalbeleving”. Nog meer autonieuws in het beursgesprek, want we zoeken met Tom Simonts de rode draad in de resultaten van de Europese autobouwer. Hetzelfde doen we met de resultaten van de voedinsgreuzen.