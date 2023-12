BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 21 december

Het Europees Hof breekt de almacht van de UEFA en zijn Champions League. Dat maakt de weg vrij voor alternatieve voetbalcompetities zoals de Super League. Niet alleen de Europes voetbalbond UEFA krijgt trouwens van het Europees Hof het deksel op de neus. Ook de Internationale Schaatsbond bezondigt zich volgens het Hof aan machtsmisbruik. We bespreken de impact van het arrest op de verschillende sporttakken met sportrecht-advocaat Sébastien Ledure van de arresten? Voormalig Manager van het Jaar Bart de Smet wordt voorzitter van de Pro League. Marc Coucke opent z’n achtste SnowWorld indoor-piste. Het is de eerste in België, maar voor verdere groei kijkt hij in de eerste plaats naar Oost-Europa. De uitzendarbeid in ons land lag vorige maand bijna tien procent lager dan vorig jaar. Zo’n sterke terugval is al lang geleden! DP World denkt dat de terugval in de containertrafiek maar tijdelijk is en investeert daarom 200 miljoen euro in de Antwerpse haven. Dat moet de capaciteit van z’n containerterminal in het Deurganckdok met meer dan 1 miljoen containers verhogen. De Amerikaanse regering overweegt een tariefverhoging op de invoer van Chinese elektrische wagens. Telecom-waakhond BIPT legt Telenet een boete op van 1 miljoen euro omdat het de Easy Switch-procedure niet naleeft. De kosten voor de metrolijn aan het Brusselse Zuidstation lopen op. Het Brussels Gewest gaat daarom een half miljard lenen. / Z-Beurs: Net voor nieuwjaar ronden twee Belgische bedrijven nog een overname af: Recticel koopt een Waalse concurrent. En chipproducent X-Fab zoekt het verder van huis: zij gaan voor de overname van een chipbedrijf uit Hong Kong. Beursgast Siddy Jobe bespreekt tenslotte ook nog de positieve vooruitzichten van chipmaker Micron!