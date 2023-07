BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 20 juli

De federale regering verhoogt het plafond voor de tussenkomst van verzekeraars bij een natuurramp. Maar de regeling is onvolledig, zegt de verzekeringssector. Daar vrezen ze voor chaos. Het stikstofprobleem dreigt fataal te worden voor een belangrijk investeringsproject : de rechter vernietigt de omgevingsvergunning voor de nieuwe ethaankraker van Ineos in Antwerpen. Voor het eerst sinds lang is de gemiddelde huizenprijs in ons land gedaald. Overal in België, behalve in Vlaanderen. Een spin-off van de UHasselt en het Leuvense onderzoekscentrum imec heeft dunne, plooibare zonnepanelen ontwikkeld en wil die nu op de markt brengen. In Z-Beurs houdt analist Ken Van Weyenbergh de cijfers van Orange Belgium tegen het licht. En hij bekijkt de indrukwekkende stijging van Tesla de afgelopen maanden. Maar de euforie krijgt een knauw nu de winstmarges bekend zijn van de nieuwe aanpak van Elon Musk.