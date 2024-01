BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws donderdag 04/01/24

.De vrachttarieven voor zeecontainers rijzen de pan uit door de toenemende spanning in het Midden-Oosten. Sinds half november is het dagtarief voor een veertigvoetcontainer al bijna maal vier gegaan. Over de toestand praten we in de studio met professor David Criekemans, specialist in geopolitieke vraagstukken. Ook de voedselprijs in ons land is de afgelopen twee jaar fors gestegen, met zo’n kwart. Wat brengt 2024? De prijs van olijfolie gaat eveneens de hoogte in. Dat is vooral te wijten aan de klimaatopwarming, zo blijkt. Bij het spoor dreigt de socialistische vakbond met een driedaagse staking vanaf eind januari. De bond is boos over het plan van de directie om de efficiëntie te verhogen. Dat zou leiden tot een nog hogere werkdruk. Wetenschappers zijn erin geslaagd een werkende halfgeleider van grafeen te maken. Totnogtoe worden halfgeleiders vooral van silicium gemaakt. Een doorbraak die de elektronica zou kunnen veranderen. Zo komen we moeiteloos bij Z-Beurs terecht, waar we ons afvragen hoe technologieaandelen het in 2024 gaan doen na een sterk 2023.