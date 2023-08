BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 29/08/23

Vijf Belgische bedrijven en onderzoekscentra ontwikkelen een kunstmatig miniatuurhart. Eigenlijk ‘bioprinten’ ze er een op een kleine chip. Over twee jaar wordt die naar de ruimte gestuurd om de effecten van hartveroudering beter te bestuderen. De inflatie in ons land is deze maand maar lichtjes afgekoeld. Dat komt niet door de energieprijzen, wél door de stijgende voedingsprijzen. De Duitse regering maakt de komende vijf jaar 32 miljard euro vrij om de stagnerende economie aan te wakkeren. Het huis schoonmaken, kleren wassen, voor bejaarde ouders zorgen. De lijst van onbetaalde taken is lang. Maar wat is de economische waarde van al dat onbetaalde werk? Meer dan u en ik denken, zo blijkt. In Z-Beurs kijken we naar verzekeraar Ageas, dat beleggers een voorschotdividend van 1,5 euro bruto gunt na een “degelijk” halfjaar. En we leggen de cijfers van de Brusselse bouwgroep CFE onder de loep: minder winst en een bijgestelde jaarprognose.