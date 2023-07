BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 25 juli

De vergunningenchaos wordt nog groter: de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat trekken naar de Raad van State tegen de stikstofinstructie van minister Zuhal Demir. Ziekenfonds CM en zorgorganisatie In4Care richten samen een nieuw investeringsfonds op voor start-ups in de gezondheidszorg. Pukkelpop gebruikt de binnenvaart om kleedkamers van popsterren te stransporteren. Het wil de binnenvaart mee vergroenen. Het Antwerpse Helicus zet voor het eerst een grote, onbemande passagiersdrone in om menselijk weefsel te transporteren. We zijn bij de testvlucht, een Europese primeur. De Olympische Spelen van Parijs van 2024 hebben een absolute topper binnengehaald als hoofdsponsor: LVMH. In het beursgesprek belicht Siddy Jobe van Econopolis de cijfers van Spotify en Telenet.