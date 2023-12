BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 19/12/23

De Vlaamse overheid en 7 Vlaamse bedrijven lanceren het databedrijf “Flanders Technology and Innovation”. Door databanken te kruisen en big data te analyseren willen ze nieuwe toepassingen ontwikkelen. Glowi, het bedrijf boven Het Poetsbureau, gebruikt AI voor de communicatie met z’n 10.000 huishoudhulpen. Want het gaat over liefst 138 nationaliteiten die samen 28 talen spreken. De Raad van State wil géén spoedadvies geven bij het stikstofdecreet, want de hoogdringendheid is onvoldoende gemotiveerd. De stemming van dat decreet staat donderdag gepland. Boerenbond dreigt ermee naar het Grondwettelijk Hof te stappen als het voorliggende stikstofdecreet zonder aanpassingen wordt goedgekeurd. “Graaiflatie” is verkozen tot Woord van het Jaar! Maar volgens de Nationale Bank is er van graaiflatie amper of geen sprake in ons land. Volkswagen België probeert de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren door de prijs van de ID.3 en ID.4 onder de grens van 40.000 euro te laten zakken. BMW houdt als premiummerk de prijzen hoog, maar merkt toch ook dat ruim de helft van al z’n verkochte auto’s in ons land elektrisch is. De Bank of Japan houdt haar beleidsrente koppig op -0,1 procent, als enige grote centrale bank ter wereld. Omdat er nog altijd geen rentestijging in zicht is, verzwakt de yen. / Z-Beurs met Erik Joly over de Magnificent 7 in 2024, en de patentkwestie van Apple: de techreus moet de verkoop van z’n nieuwste Watch opschorten in de V.S. door een patentgeschil. En dat tijdens de belangrijke eindejaarsaankopen.