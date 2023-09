BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 19/09/23

Zowel de socialistische als liberale vakbond hebben een ultiem verzoeningsvoorstel van Delhaize afgeschoten. De christelijke vakbond zal nu de doorslag geven. Bij staalreus ArcelorMittal in Gent zijn directie en vakbonden het wél eens geraakt over nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden. Daar zorgen forse premieverhogingen voor. Toyota onthult een autofabriek zonder lopende band! En een robot die afgewerkte auto’s oppikt voor transport. Dit soort innovaties moet het merk opnieuw een competitief voordeel geven. Movu Robotics wordt een aparte dochterfirma van rekkenbouwer Stow. Want de vraag naar magazijnautomatisering stijgt sterk, door het tekort aan order pickers en de hoge looninflatie. In Balen, in de provincie Luik, komt er een nieuwe fabriek die op termijn 2,4 miljoen gebruikte autobanden zal kunnen recycleren. Dat is zowat de helft van alle gebruikte banden in ons land. Het Limburgse voedingssuplementenbedrijf Aminolabs komt opnieuw in handen van zijn oprichter en CEO, via een zogenaamde “management-buyback”. Na 8 jaar intense groei onder de vleugels van investeringsgroep Waterland. De inflatie in de eurozone is in augustus maar héél licht afgekoeld tot 5,2%, komende van 5,3% in juli. De groei van de wereldeconomie zal volgend jaar afzwakken. Dat meldt de OESO in een nieuw rapport. Het Amerikaanse online boodschappenplatform Instacart heeft z’n langverwachte stap naar de beurs gezet, met instant succes: het aandeel schiet meteen 40 procent hoger! / Z-Beurs met Danny Reweghs van Trends Beleggen over de afstraffing van Onward Medical na alweer uitstel voor de commercialisering van één van z’n therapieëen in de VS, de koersval van doe-het-zelfketen Kingfisher na een winstwaarschuwing, en de sterke winterboekings bij TUI.