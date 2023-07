BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 18/07/23

De strenge stiktstofvoorschriften van minister Demir zorgen voor opschudding in de landbouwsector, we laten een jonge ondernemer aan het woord. De haven van Antwerpen-Zeebrugge ziet z’n traffiek met 5,5% dalen, maar da’s nog een sterke prestatie bij een terugvallende wereldhandel. De Vlaamse economie gaat ook de komende jaren steviger groeien dan de Waalse en de Brusselse, het Planbureau ziet de kloof nog breder worden. ING kan leningen met intrest-korting toestaan om duurzame investeringen van kmo’s te financieren. En we krijgen een preview van het Belgisch paviljoen voor de wereldexpo in Osaka. In het beursgesprek één rode draad: biotech…