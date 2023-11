BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 14/11/23

Na bijna drie jaar onzekerheid sluit de Vlaamse regering een stikstofakkoord. De vergunningsregels voor landbouwers worden minder streng. De regering belooft nu rechtszekerheid voor landbouw én industrie. Het Turkse Ciner Glass bouwt een grote glasfabriek in Lommel. Een investering van 600 miljeoen euro die goed is voor 550 nieuwe banen. Onze bedrijven hebben zich niet schuldig gemaakt aan “graaiflatie”. Ze hebben de stijgende kosten grotendeels zelf doorgeslikt, zo blijkt uit een analyse van de Nationale Bank. We tonen u de nieuwste Volvo, de grootste en duurste ooit, “made in China”. En Joby Aviation belooft dat z’n luchttaxi u binnekort in 7 minuten vanuit Manhattan naar JFK-Airport vliegt. Elektrisch en geluidsarm. In het beursgesprek leren we de nieuwe aandeelhouder van Proximus kennen en horen we wat Melexis te vertellen had op z’n analistendag.