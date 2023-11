BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 07/11/23

Action is de onbetwiste groeikampioen van alle retailers in ons land! We duiken in het sectorrapport van Gondola met Pierre-Alexandre Billiet. Hij ziet op termijn toch barsten komen in het groeimodel van de discounter. Delhaize zet larven in van Wastech om z’n voedseloverschotten te verwerken tot nuttige grondstoffen. Voor veevoeders of cosmetica bijvoorbeeld. Colruyt kleurt de schaaltjes voor vlees en vis donkergrijs om ze beter uit te sorteren uit de blauwe zakken. Na Delhaize en Colruyt gaat ook Aldi laadpalen installeren op z’n parkings. Die laadpalen komen van de Limburgse start-up Pluon. De start-up patenteerde een systeem om z’n laadpalen snel te kunnen herstellen, zodat ze nooit dagenlang buiten dienst zijn door de schaarste aan techniekers. Minister van energie Tinne Van der Straeten gaat het Belgische Petroleum Agentschap omvormen tot een algemener energievoorraadagentschap. Want door de energietransitie zullen we misschien nood hebben aan andere cruciale grondstofvoorraden. Solvay-topvrouw Ilham Khadri krijgt een uitzonderlijke bonus van liefst 12 miljoen euro! Vergunningen raken maar niet verlengd, ondanks beloften van de politiek. De Boerenbond is die onzekerheid beu in het stikstofdossier. WeWork heeft uitstel van betaling gevraagd in een Amerikaanse faillissementsprocedure. De aanvraag slaat op de Amerikaanse en Canadese co-working spaces van de keten. In New York staat Donald Trump terecht voor vervalsing van de boekhouding van z’n Trump Organisation. De gewezen Amerikaanse president spreekt zelf van “een heksenjacht”. / Z-Beurs met Patrick Casselman over de uitgesproken winststijging bij Engie dankzij de tradingdivisie en de afdeling hernieuwbare energie. En hij werpt een blik op UCB dat een obligatie uitgeeft. Is ze interessant voor beleggers?