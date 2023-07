BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 04/07/23

De regering lanceert een staatsbon van één jaar. De uitgifte moet de banken onder druk zetten om de spaarrente te verhogen. China legt de export aan banden van een aantal zeldzame metalen, die cruciaal zijn voor het maken van chips en accu’s van elektrische wagens. Dat dreigt de groene omslag in Europa te bemoeilijken. Analist Kris Kippers zorgt voor duiding in de studio. In Hasselt opent studentenhuisvester Xior zijn nieuwe, tweede studentenresidentie. Door de stijgende rente heeft Xior het niet gemakkelijk. Toch blijft de onderliggende vraag naar studentenhuisvesting hoog. De nieuwe operationeel directeur van British American Tobacco is een Belg. Johan Vandermeulen, heet hij. Hoe gaat hij de tabaksmultinational door de veranderende tabaksmarkt loodsen?In Z-Beurs duiken we in het vastgoed : WDP gaat hoger na een belastingmeevaller in Nederland. Ook Aedifica en Home Invest Belgium eindigen in het groen.