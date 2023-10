Het Belgische farmabedrijf UCB heeft toestemming gekregen om twee medicijnen in de V.S. op de markt te brengen: één tegen een zeldzame spierziekte, en één tegen psoriasis. Vooral naar het groen licht voor psoriasismedicijn Bimzelx werd uitgekeken. UCB voorspelt immers dat het een blockbuster wordt, met piekverkopen tot 4 miljard euro per jaar. Maar beleggers denken daar anders over, want ze sturen het aandeel omlaag.