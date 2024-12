Het Belgische biofarma-aandeel UCB behoort tot de drie best presterende aandelen op de Europese beurzen. Dat blijkt uit de eindejaarslijst van financieel dienstverlener Bloomberg. Een terechte prestatie, zo vindt Econopolis-analist Danny Van Quaethem. Samen met sectorgenoot Argenx laat UCB ook de Brusselse Bel-20 uitblinken in Europa. Toch onstnapt onze sterindex niet aan de toenemende polarisering op de beurzen, met extreme winnaars, en al even extreme verliezers.